Роднина назвала срок возвращения российского спорта в Европу

"Мое мнение: в 2023 году мы не будем выступать в Европе, только какие-то отдельные федерации нас допустят. А что касается 2024 года — думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов. Мне кажется, это реально. Любой федерацией руководят личности, очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег", - передает слова Родниной "Рейтинг букмекеров".