Роднина назвала срок возвращения российского спорта в Европу

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина уверена, что российский спорт полностью вернется на международную арену в 2024 году.
"Мое мнение: в 2023 году мы не будем выступать в Европе, только какие-то отдельные федерации нас допустят. А что касается 2024 года — думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов. Мне кажется, это реально. Любой федерацией руководят личности, очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег", - передает слова Родниной "Рейтинг букмекеров".
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.
Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Последним международным крупным турниром для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине. Следующие Игры стартуют в Париже в конце июля 2024 года. Ранее Станислав Поздняков не исключил допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024.