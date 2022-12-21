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55 минут назад

Журналист Морган заявил, что Месси "переусердствовал" с постами о победе на ЧМ

Газета.Ruиещё 2

Британский журналист Пирс Морган, недавно взявший скандальное интервью у экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, высказался о постах аргентинца Лионеля Месси, касающихся победы на чемпионате мира — 2022.

Британский журналист раскритиковал Месси за поведение после победы на ЧМ
Фото: Газета.руГазета.ру

Аргентина в финале турнира в Катаре обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

«Окей, Лионель… мы поняли, что ты выиграл чемпионат мира. Но ты немного переусердствовал в этом», — написал Морган.

Отметим, что 35-летний аргентинец выложил в одну из соцсетей пять публикаций с Кубком мира.

Напомним, Морган взял у Роналду интервью перед стартом мундиаля, в котором форвард раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

Ранее Морган назвал Роналду лучшим в мире после победы Месси на ЧМ.

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