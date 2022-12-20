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1 час назад

Щербакова и Позднякова признаны лучшими олимпийскими спортсменками по версии ОКР

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийский комитет России (ОКР) назвал лучших спортсменок Игр в Токио-2020 и Пекине-2022. Вручение премий ОКР проходит в Москве в рамках Олимпийского бала.

Щербакова и Позднякова признаны лучшими олимпийскими спортсменками
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лучшей спортсменкой зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине признана фигуристка Анна Щербакова, лауреатом летних Игр – 2020 в Токио назвали фехтовальщицу Софию Позднякову.

Щербакова завоевала олимпийское золото в женском одиночном катании, также Анна является чемпионкой мира – 2021.

Позднякова в Токио завоевала две золотые медали — в личном и командном турнире саблисток. Напомним, из-за пандемии коронавируса Игры-2020 проходили летом 2021 года.

Лучшими олимпийцами среди мужчин признаны обладатель трёх золотых медалей лыжник Александр Большунов и двукратный чемпион ОИ-2020 пловец Евгений Рылов.

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