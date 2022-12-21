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41 минуту назад

Сорокин: я же не прихожу на футбол с флагом, что я гетеросексуал

Газета.Ru

Бывший генеральный директор оргкомитетов по подготовке к чемпионату мира в России Алексей Сорокин, работавший консультантом оргкомитета «Катар 2022», высказался о политических акциях, проводимых во время прошедшего турнира.

В России раскритиковали политические акции на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ненормально, что чемпионат мира становится площадкой для выражения политического мнения. Все эти акции ― это ненормально.

Во время турнира в России мы отобрали баннер с очень резкими политическими призывами на фарси. Нечего было ему делать на футболе.

Люди забыли, что это cпортивное мероприятие, которое объединяет любителей футбола. Я же не прихожу на футбол c флагом, что я гетероcекcуал. В чем cмыcл вcего этого? На футболе ни у кого нет вопроcов, кто ты.

Страна просто просит уважения к своим устоям. Необязательно в этой части света делать при всех на улице то, что люди обычно делают дома вечером, выключая свет», – приводит слова Сорокина «Чемпионат.com».

Напомним, что 18 декабря французы в финале ЧМ уступили сборной Аргентины в серии пенальти. Экс-чемпионам мира пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. После первого тайма аргентинцы вели со счетом 2:0. Голами отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. В концовке встречи Килиан Мбаппе за две минуты дважды поразил ворота Эмилиано Мартинеса — лучшего голкипера турнира.

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В добавленное время команды вновь обменялись голами. В серии пенальти точнее были представители Аргентины.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался по поводу переплетений политики с игрой национальной команды на чемпионате мира.

Около спорта,Лионель Месси,Алексей Сорокин,Зенит,
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