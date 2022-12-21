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1 час назад

«Спортсмены Бородавко завоевали больше наград, чем Тутберидзе. Все справедливо». Вяльбе о премии лучшему тренеру Олимпиады-2022

Sports.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что тренер сборной Юрий Бородавко заслужил звание лучшего тренера Олимпиады-2022 в Пекине.

Вяльбе высказалась по поводу того, что Тутберидзе не получила премию лучшему тренеру Олимпиады-2022
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее Бородавко стал лауреатом премии Олимпийского комитета России (ОКР), опередив тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и тренера прыгунов с трамплина Евгения Плехова. Вяльбе была отмечена в номинации «Лучший руководитель федерации».

«Очень приятно, когда тебя признают лучшим. Если мы стали лучшей федерацией, то это ответ на

При всем уважении к фигурному катанию, согласитесь, что у нас на Олимпиаде было больше золотых медалей, и спортсмены Юрия Бородавко завоевали больше наград, чем фигуристы Этери Тутберидзе.

Мне кажется, здесь все абсолютно справедливо. Юрий Викторович – большой молодец, и вообще я считаю, что это общая награда всей команды», – сказала Вяльбе.

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