Вяльбе высказалась по поводу того, что Тутберидзе не получила премию лучшему тренеру Олимпиады-2022

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что тренер сборной Юрий Бородавко заслужил звание лучшего тренера Олимпиады-2022 в Пекине.

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Ранее Бородавко стал лауреатом премии Олимпийского комитета России (ОКР), опередив тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и тренера прыгунов с трамплина Евгения Плехова. Вяльбе была отмечена в номинации «Лучший руководитель федерации».

«Очень приятно, когда тебя признают лучшим. Если мы стали лучшей федерацией, то это ответ на

При всем уважении к фигурному катанию, согласитесь, что у нас на Олимпиаде было больше золотых медалей, и спортсмены Юрия Бородавко завоевали больше наград, чем фигуристы Этери Тутберидзе.