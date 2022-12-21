ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Хоккеист "Вашингтона" Овечкин стал самым успешным спортсменом России по версии Sport24

Газета.Ru

Sport24 опубликовал рейтинг самых успешных спортсменов России.

Назван самый успешный спортсмен России 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Возглавил список, как и год назад, хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На второй строчке расположился другой россиянин из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Артемий Панарин, представляющий «Нью-Йорк Рейнджерс». Замыкает топ-3 — теннисист Даниил Медведев.

В основе методологии рейтинга финансовые, медийные и социальные данные. Для всех спортсменов был собран соответствующий набор и рассчитан индекс, определяющий их место в рейтинге по каждому из критериев.

Итоговый список получился из суммы показателей с учетом специально разработанных коэффициентов. В него вошли 50 человек.

Лидером рейтинга по числу подписчиков стал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев (более 5,2 млн). Зарабатывает больше всех — Александр Овечкин ($13,5 млн за год). О фигуристке Камиле Валиевой чаще всего писали СМИ (МедиаИндекс фигуристки равен 125 424).

Стоит отметить, что в 2019-м и 2020-м самым успешным российским спортсменом становился бывший обладатель титула чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

Ранее атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев заявил о желании играть в европейском клубе.

Около спорта,Сергей Пиняев,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,Даниил Медведев,Артемий Панарин,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители