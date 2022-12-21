Назван самый успешный спортсмен России 2022 года

Sport24 опубликовал рейтинг самых успешных спортсменов России.

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Возглавил список, как и год назад, хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На второй строчке расположился другой россиянин из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Артемий Панарин, представляющий «Нью-Йорк Рейнджерс». Замыкает топ-3 — теннисист Даниил Медведев.

В основе методологии рейтинга финансовые, медийные и социальные данные. Для всех спортсменов был собран соответствующий набор и рассчитан индекс, определяющий их место в рейтинге по каждому из критериев.

Итоговый список получился из суммы показателей с учетом специально разработанных коэффициентов. В него вошли 50 человек.

Лидером рейтинга по числу подписчиков стал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев (более 5,2 млн). Зарабатывает больше всех — Александр Овечкин ($13,5 млн за год). О фигуристке Камиле Валиевой чаще всего писали СМИ (МедиаИндекс фигуристки равен 125 424).

Стоит отметить, что в 2019-м и 2020-м самым успешным российским спортсменом становился бывший обладатель титула чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.