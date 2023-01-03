В каких видах спорта россиянам еще разрешено выступать?

После начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет предложил отстранить спортсменов из Белоруссии и России от международных соревнований, а также отказаться от проведения спортивных мероприятий на российской территории. В каких видах спорта россияне все еще выступают на международной арене и на каких условиях, разбирался «Рамблер».

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Теннис

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Несмотря на то, что после начала российской спецоперации на Украине спортсмены из России были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация приняли решение разрешить им играть в нейтральном статусе. После этого Даниил Медведев, а затем и Карен Хачанов убрали эмодзи с российским флагом из соцсетей.

При этом организаторы Уимблдонского турнира из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Кроме того, игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт на пресс-конференции заявил, что решение о недопуске российских и белорусских спортсменов не является дискриминацией. Также в клубе отметили, что Уимблдон «обязан сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

В свою очередь Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), Новак Джокович и другие известные теннисисты раскритиковали это решение. 7 декабря стало известно, что ATP оштрафовала организаторов Уимблдона на $1 млн за недопуск россиян к турниру.

В свою очередь организаторы Australian Open включили в заявочный лист турнира на 2023 год российских и белорусских теннисистов, разрешив им играть под нейтральным флагом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте турнира.

UFC

Российские спортсмены продолжают выступать и в популярном промоушене UFC. Президент UFC Дана Уайт изначально дал понять, что не намерен смешивать бизнес и политику и отстранять российских бойцов, напоминает «Спорт-Экспресс».

«Всегда будет что-то происходить. Всегда. Мы справились с ковидом, а теперь эта ситуация. То, что происходит сейчас [на Украине], — это важнее, чем какие-то профессиональные цели, личные, но вы знаете меня. Я никогда не останавливаю шоу», - заявил он.

Шахматы

В июле Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза (ECU) большинством голосов продлила отстранение федераций шахмат России и Белоруссии. За продление ограничений проголосовали 37 делегатов, двое выступили против, пятеро воздержались, еще шесть не участвовали, отмечало РИА Новости.

Однако россиянам и белорусам разрешено выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) или другой национальной федерации. При этом FIDE решила дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина за публичную поддержку спецоперации на Украине. В результате он пропустил турнир претендентов, который прошел с 16 июня по 7 июля.

Гонщики

Формально Международная автомобильная федерация (FIA) не запрещала участие российских спортсменов в гонках. Однако пилотов из России обязали для участия в международных соревнованиях, включая «Дакар» подписывать заявления об осуждении российской спецоперации на Украине.

В команде «КамАЗ-мастер», которая является действующим победителем «Дакара», заявили о том, что приняли решение на подписывать эту анкету.

«По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», - подчеркивается в официальном заявлении «КамАЗ-мастер».

В команде отметили, что выбор для них очевиден – «мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации».

Хоккей

Спецоперация России на Украине не повлияла и на готовность Национальной хоккейной лиги заключать и продлевать контракты с российскими спортсменами. Среди играющих в НХЛ россиян такие звезды как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и многие другие.

Сезон НХЛ 2022/23 открывался выставочными играми в Праге. Чехия собиралась отказать в выдаче виз россиянам, но клубы пригрозили бойкотом – «или мы летим всем составом, или никто не летит».