Иран прокомментировал информацию о смертном приговоре футболисту сборной

Власти Ирана опровергли информацию о смертном приговоре для футболиста местного чемпионата.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний экс-защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осужденных на смертную казнь.

После финала ЧМ-2022 президент Колумбии Густаво Петро поздравил сборную Аргентины с победой, написав: «Очень рад за Месси и аргентинский народ. И пусть Иран не убивает футбол». К записи политик прикрепил фотографию Азадани с надписью «Не убивайте его».

Посольство Ирана в Колумбии отреагировало на пост Петро, раскритиковав «гибридную войну», в ходе которой «продолжается кампания по распространению фэйковых новостей».

«Судебный процесс еще не состоялся. Поэтому новость о смертной казни является чистой ложью», – говорится в заявлении дипломатического представительства.