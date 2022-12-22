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59 минут назад

Иран опроверг смертный приговор футболисту Азадани, осудив «гибридную войну»: «Судебный процесс еще не состоялся. Новость о казни – чистая ложь»

Sports.ru

Власти Ирана опровергли информацию о смертном приговоре для футболиста местного чемпионата.

Иран прокомментировал информацию о смертном приговоре футболисту сборной
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний экс-защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осужденных на смертную казнь.

После финала ЧМ-2022 президент Колумбии Густаво Петро поздравил сборную Аргентины с победой, написав: «Очень рад за Месси и аргентинский народ. И пусть Иран не убивает футбол». К записи политик прикрепил фотографию Азадани с надписью «Не убивайте его».

Посольство Ирана в Колумбии отреагировало на пост Петро, раскритиковав «гибридную войну», в ходе которой «продолжается кампания по распространению фэйковых новостей».

«Судебный процесс еще не состоялся. Поэтому новость о смертной казни является чистой ложью», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

В посольстве также заявили, что Азадани является пятым обвиняемым по делу о принадлежности к вооруженной группировке, которая убила троих полицейских и сотрудников службы безопасности.

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