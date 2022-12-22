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34 минуты назад

Вяльбе высказалась о возвращении россиян на международные турниры

Lenta.ru

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Ее слова передает РИА Новости.

Вяльбе высказалась о возвращении россиян на международные турниры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы знаем, что рано или поздно вернемся на международную арену», — заявила специалист. Вяльбе отметила, что российские лыжники знают, к чему готовиться.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал отсутствие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на Кубке мира потерей со спортивной точки зрения. Он добавил, что хочет более серьезной конкуренции и что отсутствие россиян в этом плане заметно.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Около спорта,Йоханнес Клебо,Елена Вяльбе,Александр Большунов,
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