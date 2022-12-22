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2 часа назад

Посол Китая в РФ выступил против политизации спорта

ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Ханьхуэй выступает против политизации спорта. Об этом он рассказал в четверг в ходе видеомоста Москва - Пекин на тему "Россия - Китай: спортивные итоги 2022 года".

Посол Китая в РФ выступил против политизации спорта
Фото: ТАССТАСС

"В 2022 году главы государств России и Китая провели встречи, организовали ряд мероприятий и усилили контакты между различными ведомствами в спортивной сфере. Национальные сборные КНР прибыли в Россию, - сказал Чжан Ханьхуэй. - Мы выступаем против политизации спорта, выступаем за открытое сотрудничество. Три дня назад успешно завершились Российско-китайские зимние молодежные игры, хочу поздравить спортсменов обеих сторон с их впечатляющими достиж

"Было организовано много конференций, обменов мнениями, обменяться опытом имели возможность не только молодые люди, но и специалисты в области спорта. Это способствует взаимному обучению. Посольство КНР в России и далее будет уделять внимание сотрудничеству России и Китая в области спорта и оказывать максимальную поддержку. Мы вступили в новую эру непрерывного всеобъемлющего партнерства и взаимодействия. Это является основой для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в области физкультуры и спорта", - добавил Чжан Ханьхуэй.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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