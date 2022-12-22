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1 час назад

Роналду выложил первую фотографию после чемпионата мира

Чемпионат.com

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился со своими подписчиками в социальных сетях фото того, как проводит отпуск после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Роналду выложил первую фотографию после чемпионата мира
Фото: СоцсетиСоцсети

37-летний форвард выложил фотографию, на которой он находится в бассейне, принимая водные процедуры. Роналду сопроводил селфи несколькими эмодзи, которые посвящены плаванию, холодной температуре воды и поддержанию формы.

Примечательно, что эта фотография Роналду является первой проявленной активностью португальца в социальных сетях после высказывания о вылете сборной с мундиаля в Катаре.

Ранее сообщалось, что находящийся в статусе свободного агента футболист подпишет контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии и станет послом чемпионата мира 2030 года в этой стране. Португалец вчера, 21 декабря, прилетел в Эр-Рияд, где базируется потенциальный новый клуб игрока.

Около спорта,Криштиану Роналду,
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