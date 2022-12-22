Роналду выложил первую фотографию после чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился со своими подписчиками в социальных сетях фото того, как проводит отпуск после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Фото: Соцсети Соцсети

37-летний форвард выложил фотографию, на которой он находится в бассейне, принимая водные процедуры. Роналду сопроводил селфи несколькими эмодзи, которые посвящены плаванию, холодной температуре воды и поддержанию формы.