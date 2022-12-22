Известный украинский спортсмен покинул страну из-за мобилизации

Согласно официальному заявлению Федерации стронгмена Украины, чемпион страны по силовой атлетике 34-летний Денис Бережник уехал в США из-за возможного призыва в армию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: © Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / berezhnyk_strong (организация запрещена в России) © Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / berezhnyk_strong

«В то время, когда большинство наших атлетов задействованы в обороне страны, находятся и те, которые подло бегут», – заявили в украинской федерации.

Отмечается, что спортсмен уехал на этап Кубка мира в США, после чего уже не стал возвращаться домой. Кроме того, уточняется, что Бережник подготовился заранее и предварительно продал своё имущество в Украине.

При этом в Федерации отметили, что перед отъездом спортсмен заявил, что собирается вернуться. Согласно словам ведомства, в Федерации «не намерены покрывать это позорное преступление» и обратились в СБУ для реагирования.