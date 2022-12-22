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25 минут назад

Известный украинский спортсмен покинул страну из-за мобилизации

Елена Прошина

Согласно официальному заявлению Федерации стронгмена Украины, чемпион страны по силовой атлетике 34-летний Денис Бережник уехал в США из-за возможного призыва в армию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Известный украинский спортсмен покинул страну из-за мобилизации
Фото: © Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / berezhnyk_strong (организация запрещена в России)© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / berezhnyk_strong

«В то время, когда большинство наших атлетов задействованы в обороне страны, находятся и те, которые подло бегут», – заявили в украинской федерации.

Отмечается, что спортсмен уехал на этап Кубка мира в США, после чего уже не стал возвращаться домой. Кроме того, уточняется, что Бережник подготовился заранее и предварительно продал своё имущество в Украине.

При этом в Федерации отметили, что перед отъездом спортсмен заявил, что собирается вернуться. Согласно словам ведомства, в Федерации «не намерены покрывать это позорное преступление» и обратились в СБУ для реагирования.

Ранее СБУ направила в суд дело священника, который отрицал версию Киева по событиями в Буче.

Около спорта,СБУ,
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