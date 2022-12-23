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36 минут назад

Иоланда Чен о ссоре с Тарасовой в Сочи-2014: «Я бросила в нее микрофон. «Татьяна Анатольевна, если вы не успокоитесь, я вас убью прямо здесь!»

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Комментатор Иоланда Чен рассказала о конфликте с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой во время работы на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

"Я вас убью прямо здесь!": Чен рассказала о конфликте с Тарасовой
Фото: Sports.ruSports.ru

– Татьяна Анатольевна к тому моменту была уже мегазвездой. Ее настойчиво звал Первый канал, впереди – домашняя Олимпиада... Тарасова была просто в эйфории. А я, наоборот, физически себя чувствовала очень плохо. Были определенные проблемы со здоровьем, а нагрузки на Олимпиаде бешеные, так что приходи

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И вот Тарасова впервые зашла ко мне в студию, откуда мы должны были выходить в эфир. Студия была расположена на балконе, интерьер очень простой – вид на каток и высокие стулья. Татьяна Анатольевна едва успела появиться, как предъявила миллион претензий: почему так далеко идти, почему нет рядом туалетной комнаты, почему такие неудобные стулья... И вообще, мол, за кого вы меня принимаете?!

Операторы застыли, словно кролики перед удавом. Стали суетиться, пытаться что-то исправить, все вспотели, а она капризничала и капризничала. Я честно старалась решить по-хорошему: уговаривала, просила успокоиться, напоминала, что скоро эфир. Позвонила даже Дмитриевой, но та сказала: «Лан, ничем не могу помочь, разбирайся сама».

А Тарасова, если уж вошла в раж, остановить ее невозможно. На меня кричать бесполезно, я сама на кого хочешь накричу. В общем, слово за слово, и я бросила в нее микрофон. «Татьяна Анатольевна, если вы сейчас не успокоитесь, я вас убью прямо здесь!»

Судя по всему, это произвело на нее впечатление. Она как-то собралась, мы очень сдержанно провели эфир, а потом я ей честно сказала: «Татьяна Анатольевна, плохо себя чувствую, спорить и ругаться нет сил. Мне легче по башке кому-то дать». И она улыбнулась и все.

Через несколько дней мы в той же студии вместе ликовали после победы Аделины Сотниковой. И уже и стулья ее устраивали, и балкон был не так уж далеко...

– То есть она вспыльчивая, но отходчивая?

– Абсолютно. Я именно поэтому и кинула в нее микрофоном, что понимала: ничего страшного не случится. Она пообижается немного, а потом все будет хорошо. Она иногда даже сама говорила: «Не обращай на меня внимания!» – рассказала Чен.

Около спорта,Иоланда Чен,Аделина Сотникова,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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