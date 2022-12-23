В Вашингтоне выпустили пиво имени российского хоккеиста

В Вашингтоне выпустили пиво имени российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, передает RMNB.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Напиток выпускает крафтовая пивоварня Juicy Brewing Co.

Сообщается, что дизайн банки и вкус напитка разработан совместно с 30-летнийм хоккеистом. На банке изображена «птичка» — знаменитое празднование заброшенных шайб Кузнецова. Цифра 777 символизирует счастливое число игрока, а также планку по очкам в НХЛ, которую он хочет превзойти.

На текущий момент на счету Кузнецова 523 (158+365) очка в 633 играх НХЛ. Также на банке русским языком написано: «Щелкани от души» и «Отдал-открылся!». Надписи располагаются на цифре 74, что символизирует регион России — Челябинскую область, где родился и стал хоккеистом Кузнецов.