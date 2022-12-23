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1 час назад

Экс-вратаря сборной Белоруссии по футболу будут судить за участие в митингах

Говорит Москва

Василия Хомутовского обвиняют в нарушении общественного порядка.

Экс-вратаря сборной Белоруссии по футболу будут судить за участие в митингах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте Верховного суда республики указано, что уголовное дело спортсмена будут рассматривать по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них».

После президентских выборов 2020 года Хомутовский осудил действия белорусских властей в отношении граждан, не признавших результаты голосования. Хомутовский уехал из страны, однако в сентябре вернулся на лечение. Он был задержан и арестован. Футболисту грозит до 4 лет лишения свободы.

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