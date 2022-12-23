Американский боец MMA раскритиковал США за помощь Украине

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джейк Шилдс после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в социальных сетях заявил, что власти США предпочитают финансирование боевых действий на Украине заботе о собственных гражданах.
«Зеленcкого в CША любят и чеcтвуют больше, чем Ииcуcа. Поклонение Зеленcкому — одна из cамых cтранных вещей, что я когда-либо видел. Для наших политиков Украина и Израиль важнее CША.
Жизнь в Америке приходит в упадок почти во всех аспектах, но главный приоритет для наших политиков — финансирование опосредованной войны на Украине», — написал спортсмен.
На счету 43-летнего американца 45 боев в ММА, в которых он одержал 33 победы. Боец завершил спортивную карьеру в 2018 году.
Ранее сообщалось, что воспитанник ДЮСШ нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Антон Новиков погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины.
Он провел более 100 матчей на позиции голкипера в Санкт-Петербургской хоккейной лиге. Также Новиков в качестве главного рефери обслужил более тысячи матчей городской хоккейной лиги.