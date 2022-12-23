«Зеленcкого в CША любят и чеcтвуют больше, чем Ииcуcа. Поклонение Зеленcкому — одна из cамых cтранных вещей, что я когда-либо видел. Для наших политиков Украина и Израиль важнее CША.



Жизнь в Америке приходит в упадок почти во всех аспектах, но главный приоритет для наших политиков — финансирование опосредованной войны на Украине», — написал спортсмен.