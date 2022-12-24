Илья Авербух рассказал о трудностях работы с женой Лизой Арзамасовой

«Мы с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить именно наша совместная работа. Смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек. Не будет ли душить чрезмерная ответственность, которая лежит на ней, потому что к ней повышенное внимание», — поделился Авербух.