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26 минут назад

Илья Авербух рассказал о трудностях работы с женой Лизой Арзамасовой

Газета.Ru

49-летний Илья Авербух рассказал о закулисье работы с 27-летней женой Елизаветой Арзамасовой в новом сезоне шоу «Ледниковый период». О возникших трудностях он признался в интервью для «Теленеделя звезд».

Илья Авербух рассказал о трудностях работы с женой Лизой Арзамасовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам спортсмена, совместная работа пары осложнялась тем фактом, что в жизни они муж и жена, и напряжение во время тренировок могло отразиться на их личных отношениях за пределами льда.

«Мы с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить именно наша совместная работа. Смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек. Не будет ли душить чрезмерная ответственность, которая лежит на ней, потому что к ней повышенное внимание», — поделился Авербух.

Фигурист отметил, что в итоге им удалось оставить все сомнения и погрузиться в совместную работу над постановкой спортивных номеров.

«Когда все волнения отошли, мы смогли полностью переключиться в работу. Лиза перфекционист, много времени проводила на льду, и это дало результат», — рассказал спортсмен.

Около спорта,Илья Авербух,
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