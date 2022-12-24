Илья Авербух рассказал о трудностях работы с женой Лизой Арзамасовой

49-летний Илья Авербух рассказал о закулисье работы с 27-летней женой Елизаветой Арзамасовой в новом сезоне шоу «Ледниковый период». О возникших трудностях он признался в интервью для «Теленеделя звезд».
По словам спортсмена, совместная работа пары осложнялась тем фактом, что в жизни они муж и жена, и напряжение во время тренировок могло отразиться на их личных отношениях за пределами льда.
«Мы с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить именно наша совместная работа. Смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек. Не будет ли душить чрезмерная ответственность, которая лежит на ней, потому что к ней повышенное внимание», — поделился Авербух.
Фигурист отметил, что в итоге им удалось оставить все сомнения и погрузиться в совместную работу над постановкой спортивных номеров.
«Когда все волнения отошли, мы смогли полностью переключиться в работу. Лиза перфекционист, много времени проводила на льду, и это дало результат», — рассказал спортсмен.