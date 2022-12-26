Паралимпийский комитет России подал апелляцию на приостановку членства в МПК

"Паралимпийский комитет России подготовил и направил апелляцию в секретариат арбитражного трибунала МПК под руководством Лин Куденис, - сказал Рожков. - Копия жалобы также направлена президенту МПК Эндрю Парсонсу и главному юрисконсульту Элизабет Райли. Если апелляция ПКР не будет удовлетворена, только генеральная ассамблея может отменить приостановку членства ПКР в МПК. Следующая генассамблея должна состояться в последнем квартале 2023 года".

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Ранее МПК уже лишал ПКР членства в организации в августе 2016 года после разразившегося в российском спорте допингового скандала. Тогда эта мера носила временный характер. В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.