Шведская хоккеистка рассказала, что ее заставляли пить водку с директором клуба

«Жить в России было необычно. Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось оскорблением. Иногда я пила, а иногда просто притворялась и тайно выливала.



Как часто русские пили водку? Все время, когда мы побеждали. Пили с директором клуба или со спонсорами», — передает слова Хассон Expressen.