Шведская хоккеистка рассказала, что ее заставляли пить водку с директором клуба

Шведская хоккеистка Ким Мартин Хассон, выступавшая за «Торнадо», рассказала о жизни в России и необычных встречах с директором клуба.
«Жить в России было необычно. Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось оскорблением. Иногда я пила, а иногда просто притворялась и тайно выливала.
Как часто русские пили водку? Все время, когда мы побеждали. Пили с директором клуба или со спонсорами», — передает слова Хассон Expressen.
В 2012 году Хассон стала чемпионкой России в составе «Торнадо». В 2019 году она завершила свою профессиональную карьеру.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.
Стоит отметить, что недавно руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение отказаться от проведения Кубка мира в 2024 году.