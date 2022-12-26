Экс-игрок "Локомотива" Тарасов извинился за видео с разговорами о сексе с четырехлетней дочерью

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов вновь привлек к себе внимание в соцсетях. Сначала он выложил видео, где разговаривает о сексе со своей четырехлетней дочерью. Он спрашивает у нее, нужен ли секс, а девочка отвечает утвердительно. После чего Тарасов добавил, что передаст это маме (своей жене) и отметил аккаунт супруги.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видео было быстро удалено экс-футболистом, но распространилось в сети. После чего Тарасов записал новое видео с дочерью, назвав предыдущий ролик неудачной шуткой.

«Мы смотрим мультик. Я неудачно пошутил, мы смотрим мультик и у нас все хорошо», — сказал Тарасов.

Тарасов является воспитанником московского «Спартака», но за взрослую команду он не провел ни одного матча. Большую часть карьеры полузащитник отыграл в столичном «Локомотиве». В сезоне 2017/18 он стал чемпионом России в составе клуба.

Тарасов завершил свою профессиональную карьеру в 2021 году в московском клубе «Велес».