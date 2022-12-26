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52 минуты назад

Экс-игрок "Локомотива" Тарасов извинился за видео с разговорами о сексе с четырехлетней дочерью

Газета.Ru

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов вновь привлек к себе внимание в соцсетях. Сначала он выложил видео, где разговаривает о сексе со своей четырехлетней дочерью. Он спрашивает у нее, нужен ли секс, а девочка отвечает утвердительно. После чего Тарасов добавил, что передаст это маме (своей жене) и отметил аккаунт супруги.

Экс-игрок "Локомотива" Тарасов извинился за видео с разговорами о сексе с четырехлетней дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео было быстро удалено экс-футболистом, но распространилось в сети. После чего Тарасов записал новое видео с дочерью, назвав предыдущий ролик неудачной шуткой.

«Мы смотрим мультик. Я неудачно пошутил, мы смотрим мультик и у нас все хорошо», — сказал Тарасов.

Тарасов является воспитанником московского «Спартака», но за взрослую команду он не провел ни одного матча. Большую часть карьеры полузащитник отыграл в столичном «Локомотиве». В сезоне 2017/18 он стал чемпионом России в составе клуба.

Тарасов завершил свою профессиональную карьеру в 2021 году в московском клубе «Велес».

С 2018 года Тарасов состоит во втором браке с моделью Анастасией Костенко. У пары трое детей (две дочери и сын). Экс-футболист известен по браку с певицей Ольгой Бузовой.

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