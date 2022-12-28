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48 минут назад

Чернышенко: в МОК понимают, что их продукт деградирует без участия российских спортсменов

ТАССиещё 9

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) понимают, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях приводит к деградации продукта организации. Такое мнение в среду в интервью каналу "Россия 24" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В МОК понимают, что их продукт деградирует без участия российских спортсменов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этот год был богат на соревнования, несмотря на то что нашим спортсменам несправедливо ограничили доступ к некоторым турнирам высшего уровня, - сказал Чернышенко. - Достаточно вспомнить несправедливый и очень обидный отказ нашим паралимпийцам участвовать в Играх в Пекине. Понятно, что они обокрали сами себя, потому что никакое международное соревнование без участия России не может считаться полноценным. Любой чемпион мира или Олимпийских игр, если получил награду в отсутствие наших спортсменов, понимает, что она неполноценна".

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"Мы в кратчайшие сроки организовали совершенно по такому же формату соревнования с участием дружественных стран "Мы вместе. Спорт", - продолжил заместитель председателя правительства РФ. - У нас прошло достаточно большое количество международных соревнований, например, "Игры дружбы", "Дети Азии". Всего прошло порядка 14 тыс. различных мероприятий".

Вице-премьер РФ отметил, что Россия в этом направлении каждый день сталкивается с ограничениями со стороны международных спортивных федераций, что создает определенные проблемы.

"Но есть страны, которые не придерживаются политике этих ограничений, прежде всего страны СНГ, ШОС, БРИКС. В партнерстве с ними мы организуем новые спортивные организации и проводим соревнования", - продолжил он.

Об отношениях России и МОК

В конце февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые из них разрешили участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. В начале декабря санкции МОК против двух стран были еще раз подтверждены на заседании исполнительного комитета организации.

Также в начале декабря Олимпийский совет Азии (ОСА) выступил на саммите с предложением содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе. Сообщается, что представители международных спортивных федераций поддержали эту инициативу.

"К сожалению, МОК не является самостоятельной организацией. Как мы видим, они подвержены прямому влиянию со стороны Госдепартамента США и действуют абсолютно по их указке. Они одной рукой приняли резолюцию о том, что нужно принять необходимые меры для участия российских и белорусских спортсменов, правда, без флага и гимна. Они понимают, что их продукт очень сильно проседает и деградирует без нашего участия", - добавил заместитель председателя правительства РФ.

"С одной стороны, они хотят угодить своим зарубежным хозяевам, с другой, хотят и наших спортсменов со всеми унижениями, но все равно привлечь. Сейчас мы видим, что наши спортсмены пока допускаются на отборочные соревнования. Мы, конечно, надеемся, что наши спортсмены смогут поучаствовать в Олимпийских играх", - резюмировал Чернышенко.

Около спорта,Дмитрий Чернышенко,БРИКС,ШОС,Госдеп США,Правительство РФ,
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