"В МОК понимают, что их продукт деградирует без участия российских спортсменов"

"Этот год был богат на соревнования, несмотря на то что нашим спортсменам несправедливо ограничили доступ к некоторым турнирам высшего уровня, - сказал Чернышенко. - Достаточно вспомнить несправедливый и очень обидный отказ нашим паралимпийцам участвовать в Играх в Пекине. Понятно, что они обокрали сами себя, потому что никакое международное соревнование без участия России не может считаться полноценным. Любой чемпион мира или Олимпийских игр, если получил награду в отсутствие наших спортсменов, понимает, что она неполноценна".