Чернышенко и Матыцин подвели спортивные итоги 2022 года

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин провели брифинг по итогам развития спортивной отрасли в 2022 году «Мы вместе. Спорт», в ходе которого рассказали о достигнутом и обозначили планы на следующий год. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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По словам Чернышенко, правительство уверенно идет к выполнению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов. Кроме того, благодаря мерам поддержки в условиях санкций удалось не остановить строительство объектов физкультуры и спорта в российских регионах. Так, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» до конца года будут сданы около 70 объектов.

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Вице-премьер уделил особое внимание работе по восстановлению спортивной инфраструктуры на новых территориях. В частности, запланирован ремонт и реконструкция пяти объектов: спортивного комплекса «Азовмаш» и плавательного бассейна «Нептун» в Мариуполе, Дворца спорта «Дружба» в Донецке и Центра олимпийской подготовки в Луганске. Также найден подрядчик для реконструкции спортивного комплекса «Ильичевец» в Мариуполе. Помимо прочего, 50 детей-футболистов из Донбасса, Луганска и Херсона зачислены на обучение в Академию футбола в Евпатории.

В свою очередь министр спорта отметил продуктивную работу в области международного сотрудничества, межрегионального взаимодействия. Матыцин подчеркнул, что Россия развивает сотрудничество со стратегическими партнерами и странами, которые нацелены на развитие спорта без использования инструментов дискриминации и политизации. Он также пообещал и дальше укреплять суверенитет отечественного спорта.