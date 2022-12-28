Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
17 минут назад

Министр спорта Матыцин заявил о провале санкций против российского спорта

Газета.Ruиещё 3

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что санкции, введенные против российского спорта, не привели к драматическим событиям, на которые рассчитывали зарубежные страны.

Министр спорта Матыцин заявил о провале санкций против российского спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Драматических событий в нашем спорте, на которые рассчитывали люди, которые принимали решения о санкциях, не произошло. Из ведущих спортсменов, из членов основного состава практически никто не сменил спортивное гражданство. Мы еще раз поняли, что это кризис, но кризис, как всегда мы говорим, — это время возможностей», — сказал Матыцин в интервью «Известиям».

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.

После этого международные спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов от мероприятий. Из России была перенесена большая часть международных соревнований. В некоторых видах спорта россияне по-прежнему могут выступать, но в нейтральном статусе.

Около спорта,Олег Матыцин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители