Министр спорта Матыцин заявил о провале санкций против российского спорта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что санкции, введенные против российского спорта, не привели к драматическим событиям, на которые рассчитывали зарубежные страны.
«Драматических событий в нашем спорте, на которые рассчитывали люди, которые принимали решения о санкциях, не произошло. Из ведущих спортсменов, из членов основного состава практически никто не сменил спортивное гражданство. Мы еще раз поняли, что это кризис, но кризис, как всегда мы говорим, — это время возможностей», — сказал Матыцин в интервью «Известиям».
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.
После этого международные спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов от мероприятий. Из России была перенесена большая часть международных соревнований. В некоторых видах спорта россияне по-прежнему могут выступать, но в нейтральном статусе.