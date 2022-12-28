Министр спорта Матыцин заявил о провале санкций против российского спорта

«Драматических событий в нашем спорте, на которые рассчитывали люди, которые принимали решения о санкциях, не произошло. Из ведущих спортсменов, из членов основного состава практически никто не сменил спортивное гражданство. Мы еще раз поняли, что это кризис, но кризис, как всегда мы говорим, — это время возможностей», — сказал Матыцин в интервью «Известиям».