Логинова: государственное финансирование РУСАДА в 2023 году не будет сокращено

Финансирование государством деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2023 году будет не меньше, чем в предыдущем. Об этом в интервью ТАСС сообщила в среду генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
"Были разговоры о сокращении финансирования, - призналась Логинова. - Но нам удалось убедить тех, кто решает этот вопрос, оставить финансирование на прежнем уровне. Сохранение достаточного уровня финансирования антидопинговой деятельности было одним из условий дорожной карты по восстановлению РУСАДА".
"Снижать уровень тестирования ни в коем случае нельзя. Когда наших спортсменов начнут допускать на международные старты, то обязательно возникнет вопрос, а насколько тщательно их проверяли на допинг в период отстранения от зарубежных турниров. Мы должны быть готовы", - добавила гендиректор РУСАДА.
По информации ТАСС, бюджет РУСАДА в 2022 году составлял около 650 млн рублей.
Российское антидопинговое агентство в настоящее время не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.