Логинова: государственное финансирование РУСАДА в 2023 году не будет сокращено

"Снижать уровень тестирования ни в коем случае нельзя. Когда наших спортсменов начнут допускать на международные старты, то обязательно возникнет вопрос, а насколько тщательно их проверяли на допинг в период отстранения от зарубежных турниров. Мы должны быть готовы", - добавила гендиректор РУСАДА.