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38 минут назад

Кокорин опубликовал фотографию с Ургантом с мероприятия в Дубае

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александра Кокорин опубликовал фотографию с ведущим Иваном Ургантом.

Кокорин опубликовал фотографию с Ургантом с мероприятия в Дубае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кокорин запечатлен вместе с Ургантом на одном из мероприятий, которое состоялось в ресторане в Дубае.

«Какой замечательный вечер», — подписал форвард публикацию.

Этим летом на правах аренды он стал игроком «Ариса». Форвард принял участие в девяти матчах чемпионата Кипра, отметившись четырьмя голами (один с пенальти).

В октябре и ноябре болельщики «Ариса» признали Кокорина лучшим игроком команды. После этого футболист пропустил несколько матчей команды из-за повреждения. 22 декабря форвард вышел на поле в матче с «Апоэлом». Игра завершилась со счетом 1:1, а россиянин результативными действиями не отличился.

Права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине», куда он перешел в 2021 году из «Спартака». Контракт с нападающим рассчитан до лета 2024 года.

Около спорта,Иван Ургант,Спартак,
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