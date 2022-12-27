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1 час назад

Посол World Skate: заявления Баха противоречат его собственным словам недельной давности

Газета.Ru

Президент Федерации скейтбординга России, посол Международной федерации (World Skate) Илья Вдовин в беседе с «Газетой.Ru» ответил на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования в 2023 году.

«Заявления Баха противоречат его собственным словам недельной давности»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«World Skate готова вместе с другими федерациями, которые не хотят исключения наших спортсменов, совместно и по отдельности вести работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) на предмет допуска россиян. Поэтому здесь есть положительные предчувствия и настроения.

Могут ли россиян пустить на турниры уже в январе-феврале 2023 года? Прогнозировать в наше время достаточно сложно. Но позиция World Skate состоит в том, что, как только давление МОК ослабнет, они допустят россиян до соревнований.

Может быть, в свете заявлений президента МОК Томаса Баха что-то начнет меняться (чиновник заявил, что «необходимо, чтобы в Олимпийcких играх принимали учаcтие вcе cтраны, в оcобенноcти конфликтующие». — «Газета.Ru»).

Хотя заявления Баха немножко противоречат его же заявлениеям, сделанным на неделю раньше.

Как бы там ни было, Россию допустили на конгресс Международной федерации скейтбординга под своим флагом — не у всех получается добиться сейчас такого», — сказал Вдовин.

Около спорта,Томас Бах,
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