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2 часа назад

MSN сообщил о поддержке большинством жителей Аргентины идеи избрать Месси президентом страны

Деловая газета "Взгляд"

Большинство жителей Аргентины заявили, что проголосовали бы за футболиста Лионеля Месси, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Giacobbe y Asociados.

В Аргентине оценили шансы Месси стать президентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свою готовность проголосовать за Месси подтвердили 43,7% респондентов, еще 17,5% выбрали вариант «возможно». Против кандидатуры нападающего сборной Аргентины высказались 37,8% опрошенных. 1% респондентов либо не определился, либо отказался отвечать на вопрос. В опросе приняли участие более 2,5 тыс. аргентинцев, пишет Sports.ru со ссылкой на MSN.

Напомним, футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины и ее лидера Лионеля Месси. Он был признан лучшим игроком ЧМ. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ.

Около спорта,Лионель Месси,
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