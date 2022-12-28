В Аргентине оценили шансы Месси стать президентом

Большинство жителей Аргентины заявили, что проголосовали бы за футболиста Лионеля Месси, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Giacobbe y Asociados.

Свою готовность проголосовать за Месси подтвердили 43,7% респондентов, еще 17,5% выбрали вариант «возможно». Против кандидатуры нападающего сборной Аргентины высказались 37,8% опрошенных. 1% респондентов либо не определился, либо отказался отвечать на вопрос. В опросе приняли участие более 2,5 тыс. аргентинцев, пишет Sports.ru со ссылкой на MSN.