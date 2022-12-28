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1 час назад

Индия подаст заявку на проведение Олимпиады-2036

Мария Иванова

Индийский министр спорта Анураг Тхакур рассказал, что Индия подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036. Об этом сообщает Times of India.

Индия подаст заявку на проведение Олимпиады-2036
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тхакур заявил, что планы Индии по проведению ОИ будут представлены членам Международного олимпийского комитета (МОК) во время сессии МОК в Мумбаи в сентябре 2023 года.

Министр заявил, что правительство поддержит заявку Индийской олимпийской ассоциации (IOA) на проведение Игр. По его словам, Ахмадабад (самый большой город западного штата Гуджарат), вероятно, будет предложен в качества города-организатора ОИ благодаря спортивной инфраструктуре мирового класса.

Он добавил, что в Гуджарат есть все необходимое - от гостиниц до аэропортов и спортивных комплексов.

Тхакур отметил, что Индия принимала Азиатские игры 1982 года и Игры Содружества 2010 года, поэтому «следующим логичным шагом» стали бы летние Олимпийские игры.

«Если Индия смогла принять председательство в G20 с таким размахом, я уверен, что правительство сможет принять участие в проведении Олимпийских игр в стране вместе с IOA», - подчеркнул министр.

В октябре в МОК заявили, что на проведение летних Игр в 2036 году претендуют десять стран. О каких странах идет речь, в МОК не уточнили, отметив, что их проекты пока находятся на «очень разных стадиях».

СМИ писали, что возможность подать заявку на ОИ-2036 рассматривают Великобритания, Египет, Южная Корея и Россия.

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