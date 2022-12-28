Индия планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года

«Если Индия способна принять председательство в G20 с таким размахом, я уверен, что правительство сможет участвовать в проведении Олимпийских игр в стране вместе с Индийской олимпийской

Места проведения распределены до 2032 года, но на 2036-й у нас есть надежды. Я уверен, что Индия подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде», – заявил Тхакур.