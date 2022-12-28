Ученые назвали спорт, в котором выгоднее ставить на победу женщин

Ученые из Ливерпульского университета подсчитали, что на скачках выгоднее ставить на наездниц, чем на наездников. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Economic Behavior & Organization.
«Мы с коллегами обнаружили, что когда мужчины и женщины-жокеи имеют равные шансы на победу, шансы на победу лошадей, на которых ездят женщины, в целом выше», – отметили исследователи.
Команда проанализировала данные британских скачек о 664 тыс. лошадей и всадников за 20-летний период, с января 2001 года по январь 2021 года. Речь идет о национальных охотничьих гонках: в них лошади должны прыгать через заборы и канавы. Такие скачки смешанные, то есть женщины не участвуют в отдельных забегах.
«Используя данные о стартовых ценах, шансах на победу на начало скачек, мы рассчитали вероятность победы каждой лошади. Мы также оценили ожидаемую финишную позицию каждой лошади. Затем мы сравнили наши прогнозы с результатами гонки. К нашему удивлению, результаты для лошадей с женщинами-жокеями оказались значительно лучше, чем предполагалось. За период исследования 20 лошадей с женщинами-жокеями в среднем финишировали на одно место выше, чем предполагалось», – отметили ученые.