Ученые назвали спорт, в котором выгоднее ставить на победу женщин

«Используя данные о стартовых ценах, шансах на победу на начало скачек, мы рассчитали вероятность победы каждой лошади. Мы также оценили ожидаемую финишную позицию каждой лошади. Затем мы сравнили наши прогнозы с результатами гонки. К нашему удивлению, результаты для лошадей с женщинами-жокеями оказались значительно лучше, чем предполагалось. За период исследования 20 лошадей с женщинами-жокеями в среднем финишировали на одно место выше, чем предполагалось», – отметили ученые.