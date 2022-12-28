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54 минуты назад

Ломбертс об инфляции в Бельгии: «Счета станут больше. Раньше российский газ был для нас слишком дешевым»

Sports.ru

Николас Ломбертс рассказал, как изменилась жизнь в Бельгии из-за ситуации в мире.

Ломбертс: «Раньше российский газ был для нас слишком дешевым»
Фото: Sports.ruSports.ru

– Что, кстати, со счетами за электричество? Они выросли? Или в Бельгии вы не заметили разницы?

– Счета, конечно, станут больше. Но я точно не тот человек, который будет делать температуру дома ниже. Я свои деньги заработал. Понимаю: здесь есть люди, для которых это может стать проблемой. Насколько я знаю, правительство старается их поддерживать. Надеюсь, это ненадолго и скоро снова все будет хорошо. Увере

И речь не только о ценах на энергию, но и об инфляции в целом. Раньше у нас был русский газ, теперь нам надо искать в другом месте. Кому какая разница, откуда газ? Да, он будет дороже. Но надо понимать, что до этого он был для нас слишком дешевым, – сказал бывший игрок «Зенита».

Около спорта,Николас Ломбертс,
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