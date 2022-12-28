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1 час назад

Винер рассказала, что юные гимнастки красят ногти в цвета российского флага

ТАСС

Подрастающее поколение российских гимнасток очень патриотичное, многие спортсменки красят ногти в цвета флага страны. Об этом в среду журналистам рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Винер рассказала, что юные гимнастки красят ногти в цвета российского флага
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду в Москве проходят международные соревнования по художественной гимнастике, которые закрывают спортивный сезон.

"Мы не даем им времени на раздумья, - сказала Винер. - У них идут соревнования за соревнованиями, причем не только в Москве, они ездят по всей России. Мы даем возможность выступать всем, подключаем к турнирам совсем маленьких: юниорок, предюниорок и даже "мини". У нас выступают великолепные детки, они очень мотивированы. У них ногти раскрашены в цвета российского флага, что меня очень успокаивает и воодушевляет".

Глава федерации отметила, что нынешняя ситуации позволяет российской гимнастике совершенствоваться за счет того, что сейчас нет необходимости ориентироваться на международные правила, которые ограничивали сложность программ.

"Нам все время "обрубали голову" и "подтягивали хвост", мы не могли делать все, на что способны. Сейчас получилась такая история, что мы освободились от рамок. Назад в будущее - такая история", - отметила она.

Российские спортсмены сейчас не могут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с отстранением из-за событий на Украине.

Около спорта,Ирина Винер,
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