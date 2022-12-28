Винер рассказала, что юные гимнастки красят ногти в цвета российского флага

"Мы не даем им времени на раздумья, - сказала Винер. - У них идут соревнования за соревнованиями, причем не только в Москве, они ездят по всей России. Мы даем возможность выступать всем, подключаем к турнирам совсем маленьких: юниорок, предюниорок и даже "мини". У нас выступают великолепные детки, они очень мотивированы. У них ногти раскрашены в цвета российского флага, что меня очень успокаивает и воодушевляет".