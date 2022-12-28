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1 час назад

Стал известен гонорар Валиевой за участие в шоу Навки

Lenta.ru

Стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Данные доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Стал известен гонорар Валиевой за участие в шоу Навки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чемпионка России и Европы Камила Валиева, исполняющая роль Богини, за 15 выступлений получит более 6,6 миллиона рублей. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева примет участие в семи спектаклях и сыграет Саис. Она заработает более 900 тысяч рублей.

Больше всех получит чемпионка мира и призер олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина, которая исполняет роль Шахерезады. Фигуристка за 20 выступлений заработает более десяти миллионов рублей.

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