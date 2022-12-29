Испанский политик назвал подарок Роналду порнографией

Испанский политик Мигель Анхель Ревилья раскритиковал Джорджину Родригес за подарок Криштиану Роналду на Рождество. Напомним, что девушка преподнесла в качестве презента португальцу автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 330 тыс. евро.
«В это время, когда людям очень плохо, такие подарки, как сделала, например, девушка Роналду, сравнимы с порнографией. Я бы попросил немного скромности, когда такое показывают по телевидению. С моральной точки зрения, учитывая то, через что сейчас проходят люди, такое отношение выглядит как жесткая порнография», — передает слова политика A Bola.
37-летний Роналду с ноября этого года находится без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.
В качестве одного из вариантов продолжения карьеры звездного португальца называется клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».