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19 минут назад

Испанский политик сравнил подарок Роналду от девушки с порнографией

Газета.Ru

Испанский политик Мигель Анхель Ревилья раскритиковал Джорджину Родригес за подарок Криштиану Роналду на Рождество. Напомним, что девушка преподнесла в качестве презента португальцу автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 330 тыс. евро.

Испанский политик назвал подарок Роналду порнографией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В это время, когда людям очень плохо, такие подарки, как сделала, например, девушка Роналду, сравнимы с порнографией. Я бы попросил немного скромности, когда такое показывают по телевидению. С моральной точки зрения, учитывая то, через что сейчас проходят люди, такое отношение выглядит как жесткая порнография», — передает слова политика A Bola.

37-летний Роналду с ноября этого года находится без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.

В качестве одного из вариантов продолжения карьеры звездного португальца называется клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».

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