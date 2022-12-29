Испанский политик назвал подарок Роналду порнографией

«В это время, когда людям очень плохо, такие подарки, как сделала, например, девушка Роналду, сравнимы с порнографией. Я бы попросил немного скромности, когда такое показывают по телевидению. С моральной точки зрения, учитывая то, через что сейчас проходят люди, такое отношение выглядит как жесткая порнография», — передает слова политика A Bola.