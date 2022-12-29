Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
43 минуты назад

Самые яркие спортивные фотографии 2022 года

Александр Котлеткин

2022 год выдался непростым для российского спорта. Из-за западных санкций большинству наших спортсменов запретили выступать на международных соревнованиях. Так, сборная России по футболу была отстранена FIFA от участия в стыковых матчах отборочного турнира Чемпионата мира 2022. Российским теннисистам хоть и разрешили принимать участие в турнирах ATP и WTA, но лишили флага и гимна. Несмотря на ограничения, отечественный спорт продолжает жить яркой и насыщенной жизнью. Каким был 2022 год для российских спортсменов в объективе фотографов РИА Новости – в галерее «Рамблера».

1/30 Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Денис Спицов, завоевавший серебряную медаль и российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в забеге на 2x15 км скиатлона во время соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022, февраль 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/30 Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, февраль 2022 год
Фото: РИА Новости
3/30  Призеры женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине: российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова - 1-е место, российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова - 2-е место, февраль 2022 год
Фото: РИА Новости
4/30 Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова выступает с короткой программой женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, февраль 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/30 Игрок ПХК ЦСКА Даррен Диц в матче 1/2 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022 между ХК "Динамо" (Москва) и ПХК ЦСКА (Москва), март 2022 год
Фото: РИА Новости
6/30 Алиса Жамбалова на дистанции масс-старта на 30 км свободным стилем в соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре, апрель 2022 год
Фото: РИА Новости
7/30 Участник во время выступления на фестивале экстремальных видов спорта "Прорыв" во Дворце спорта "Лужники", апрель 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/30 Агния Тулупова выступает в произвольной программе сольных соревнований по синхронному плаванию на чемпионате России в Казани, апрель 2022 год
Фото: РИА Новости
9/30 Виктория Листунова выполняет упражнение на разновысоких брусьях в финале индивидуального многоборья среди женщин на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани, апрель 2022 год
Фото: РИА Новости
10/30 Игроки "Локомотива" на церемонии награждения после победы в финальном матче женской волейбольной Суперлиги сезона 2021/22 между ВК "Локомотив" (Калининград) и ВК "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург), май 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/30 Вратарь сборной России Дмитрий Николаев (слева) и игрок сборной Белоруссии Игорь Мартынов в выставочном матче между сборными России и Белоруссии, май 2022 год
Фото: РИА Новости
12/30 Алина Протасова (Россия) выполняет упражнения с мячом в финале соревнований в отдельных видах на международном турнире по художественной гимнастике в Москве, май 2022 год
Фото: РИА Новости
13/30 Игрок "Динамо" Александр Овечкин радуется забитому мячу в товарищеском футбольном матче в Москве против команды блогеров "Амкал", июнь 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/30 Полина Парфененко на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на всероссийских соревнованиях "Гран-при Московской области" в Ерино, июль 2022 год
Фото: РИА Новости
15/30 Яна Шакирова (Санкт-Петербург-1) перед стартом в финальном заплыве на 50 метров брассом среди женщин на соревнованиях по плаванию "Игры Дружбы" в Казани, июль 2022 год
Фото: РИА Новости
16/30 Татьяна Одинева (Москва) в финальных соревнованиях по тройному прыжку среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах, август 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/30 Артур Саргсян (Владимирская область) и Александр Головин (Краснодарский край) в финальном поединке на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов во дворце единоборств "Ак барс" в Казани, август 2022 год
Фото: РИА Новости
18/30 Игрок сборной команды Санкт-Петербурга Самир Хеирхабаров (слева) в матче за третье место по Регби-7 среди мужчин между командами Москвы и Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в спортивном городке "Лужники" в Москве, август 2022 год
Фото: РИА Новости
19/30 Вратарь ФК "Динамо" Антон Шунин блокирует удар игрока ФК "Спартак" Александра Соболева по воротам в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Спартак" (Москва), август 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/30 Диана Чугунихина (Ростовская область) выполняет упражнения с обручем в соревнованиях по художественной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в Москве, сентябрь 2022 год
Фото: РИА Новости
21/30 Лала Крамаренко (Москва – Санкт-Петербург – Московская область) выполняет упражнения с мячом в соревнованиях по художественной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в Москве, сентябрь 2022 год
Фото: РИА Новости
22/30 Игроки в финальном матче Кубка России по регби между командами "ВВА-Подмосковье" (Монино) и "Енисей-СТМ" (Красноярск), октябрь 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
23/30 Илья Княжук выступает с Натальей Хабибуллиной с произвольной программой в парном катании на I этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конек Москвы", октябрь 2022 год
Фото: РИА Новости
24/30 Илона Знакова (Россия) на дистанции спринта 7,5 км среди женщин на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске, ноябрь 2022 год
Фото: РИА Новости
25/30 Игрок ФК "Торпедо" Игорь Смольников и игрок ФК "Зенит" Клаудиньо в матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК "Торпедо" (Москва) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), ноябрь 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
26/30 Егор Павлов в финальном заплыве на 200 метров баттерфляем среди мужчин на чемпионате России по плаванию в Казани, ноябрь 2022 год
Фото: РИА Новости
27/30 Александр Терентьев (Россия) в финале спринтерской гонки V этапа Кубка России по Лыжным гонкам среди мужчин в Красногорске, декабрь 2022 год
Фото: РИА Новости
28/30 Камила Валиева во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, декабрь 2022 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
29/30 Золотые призеры чемпионата России по фигурному катанию (слева направо): Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Евгений Семененко и Софья Акатьева после показательных выступлений в Красноярске, декабрь 2022 год
Фото: РИА Новости
30/30 Вратарь команды "Дивизион Боброва" Патрик Рибар (Спартак) (слева) во время Мастер-шоу КХЛ 2022 на Ледовой арене "Трактор" в Челябинске, декабрь 2022 год
Фото: РИА Новости
Около спорта,Фото,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители