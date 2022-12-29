Самые яркие спортивные фотографии 2022 года

2022 год выдался непростым для российского спорта. Из-за западных санкций большинству наших спортсменов запретили выступать на международных соревнованиях. Так, сборная России по футболу была отстранена FIFA от участия в стыковых матчах отборочного турнира Чемпионата мира 2022. Российским теннисистам хоть и разрешили принимать участие в турнирах ATP и WTA, но лишили флага и гимна. Несмотря на ограничения, отечественный спорт продолжает жить яркой и насыщенной жизнью. Каким был 2022 год для российских спортсменов в объективе фотографов РИА Новости – в галерее «Рамблера».