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28 минут назад

Олег Матыцин: «Уже видна разумная позиция руководства МОК. Они тоже ищут выход из тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт»

Sports.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Министр спорта РФ: «Уже видна разумная позиция руководства МОК»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Минспорта не прекращает контакты с органами госуправления других стран. И, конечно, Олимпийский комитет России (ОКР) находится в постоянном диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Российские спортивные федерации взаимодействуют с руководством международных федераций. Этот диалог необходимо продолжать. Он дает определенные результаты. В отдельных видах спорта наших допускали до международных турниров. В частности, теннисисты активно выступали во всех категориях профессиональных соревнований.

Уже видна разумная позиция. Она неоднократно была заявлена со стороны руководства МОК. Последний саммит, который состоялся в Лозанне в начале декабря, показывает, что наши, скажем так, международные партнеры тоже ищут выход из этой фактически тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт.

Ведь это приводит не только к ограничению развития нашего спорта, но и к кризису в мировом спорте. Снижению его зрелищности и темпов развития», – заявил Матыцин.

Около спорта,Олег Матыцин,
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