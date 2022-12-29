Глава МОК Бах: санкции в отношении России должны оставаться в силе

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вновь высказался о санкциях в отношении спорта России и Белоруссии, передает официальный сайт организации.
«Санкции против российских и белорусских государств и правительств должны и будут оставаться в силе.
В то же время, мы поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду со всей нашей солидарностью», — заявил Бах в новогоднем обращении.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.
После этого международные спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов от мероприятий. Из России была перенесена большая часть международных соревнований. В некоторых видах спорта россияне по-прежнему могут выступать, но в нейтральном статусе.