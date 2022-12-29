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11 минут назад

Глава МОК Бах вновь заявил, что санкции в отношении России должны оставаться в силе

Газета.Ru

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вновь высказался о санкциях в отношении спорта России и Белоруссии, передает официальный сайт организации.

Глава МОК Бах: санкции в отношении России должны оставаться в силе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Санкции против российских и белорусских государств и правительств должны и будут оставаться в силе.

В то же время, мы поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду со всей нашей солидарностью», — заявил Бах в новогоднем обращении.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым международным соревнованиям.

После этого международные спортивные федерации начали отстранять российских и белорусских спортсменов от мероприятий. Из России была перенесена большая часть международных соревнований. В некоторых видах спорта россияне по-прежнему могут выступать, но в нейтральном статусе.

Около спорта,Томас Бах,
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