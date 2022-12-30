Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
41 минуту назад

Хоркина о позиции Баха по отстранению России: «Не можешь справиться с давлением – уйди»

Sports.ruиещё 1

Накануне Бах в новогоднем послании высказался о ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Хоркина резко высказалась о позиции Баха по отстранению России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он много чего уже говорил. Он знает, чем жертвуют спортсмены; он знает важность для спортсмена и для страны звучания национального гимна и родного флага. Не могу понять, зачем он так делает. Не можешь справиться с давлением – уйди.

Он же должен это понимать, что он один из нас. Он знает, что стать олимпийским чемпионом – это тяжелейший путь. А сейчас, когда принимаются решения по отстранению российских и белорусских спортсменов, которые готовы завтра выйти и победить – это столько сломанных человеческих судеб, как жить с таким дальше? Мне было бы тяжело.

Ну нельзя такую огромную страну не видеть в международном спорте. Надо быть слепым. Вторая, если не первая по количеству делегация на открытии Олимпийских игра. Плохо, что так не рассуждают люди, которые принимают решения», – сказала Хоркина.

Около спорта,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители