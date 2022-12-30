Хоркина резко высказалась о позиции Баха по отстранению России

Он же должен это понимать, что он один из нас. Он знает, что стать олимпийским чемпионом – это тяжелейший путь. А сейчас, когда принимаются решения по отстранению российских и белорусских спортсменов, которые готовы завтра выйти и победить – это столько сломанных человеческих судеб, как жить с таким дальше? Мне было бы тяжело.