Как успешно отыгрывать бонусы букмекеров

Вейджеры при отыгрывании бонусов существуют в букмекерских конторах для того, чтобы бетторы не могли получить бесплатный бонус на депозит и сразу обналичить деньги.

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Что такое вейджер?

Вейджер – общая сумма денег, которую беттор должен поставить, чтобы выполнить требование о выводе выигрыша по бонусу.

Например, если новичок вносит на игровой баланс в букмекерской конторе 1000 тенге, букмекер удваивает депозит и просит отыграть поощрение с 12-кратным вейджером, игроку необходимо проставить сумму 12000 тенге, чтобы получить бонусные деньги – 1000 тенге на основной счет.

Примеры вейджера

Если букмекер предлагает вейджер х1 в акции – это является самой справедливой сделкой. Если клиент внесет депозит в размере 1000 тенге и получит бонус в размере 1000 тенге, игроку необходимо будет проставить на пари сумму 1000 тенге, чтобы получить бонус. В зависимости от условий акции и минимальной суммы для спортивного пари пользователь сможет поставить, например, 1 ставку на 1000 тенге, 4 ставки по 250 тенге или 5 ставок по 200 тенге прежде, чем букмекер разрешит клиенту обналичить бонусные деньги.

При 10-кратном вейджере прежде, чем получить бонусное вознаграждение, клиенту букмекера необходимо поставить 10 000 тенге. Таким образом, если игрок ставит 200 тенге на каждый футбольный матч, необходимо сделать 50 ставок прежде, чем обналичить деньги.

Даже если со временем игрок отобьет 50% ставок при условии, что коэффициент пари равен 2.50, пользователь потеряет 500 тенге первоначального депозита, что составит половину бонуса. При 20-кратном вейджере любитель азартных игр потеряет все вознаграждение.

Размер вейджера в условиях бонусов зависит от букмекерской компании. Например, приветственные бонусы 1хБет можно отыграть с вейджером х5.

Некоторые букмекерские конторы дополнительно к высокому вейджеру устанавливают правила для квалификационных ставок.

Например, если игрок внесет 1000 тенге и получит бонус с 10-кратным вейджером, необходимо поставить на ставках 10 000 тенге. У новичка возникнет желание поставить 1000 тенге на 10 фаворитов с коэффициентом 1.10, чтобы быстро получить бонус. Однако букмекерская контора часто не учитывает ставки на фаворитов с коэффициентом ниже 1.50 в требованиях к отыгрышу.

Некоторые букмекерские конторы учитывают в счет отыгрыша бонусных средств только выигрышные ставки участника акции. В других компаниях учитываются выигрыши по удачным ставкам и общая сумма заключенных пари.

Поиск требований к отыгрышу бонусов

Опытные игроки рекомендуют начинающим бетторам внимательно ознакомиться с условиями получения и отыгрывания бонусных средств в букмекерской конторе прежде, чем принять решение об участии в акции.

Букмекерские компании публикуют условия акций на официальных сайтах, в социальных сетях, профильные ресурсы размещают информацию о действующих бонусных кампаниях букмекерских контор и дают советы по получению вознаграждений.

Срок выполнения условий акции

Ограничение по времени для получения акции букмекера не является чем-то необычным. Срок на отыш=грыш зависит от букмекерской конторы и выбранной акции. У участников обычно есть от 5 до 30 дней с момента внесения депозита, чтобы отыграть поощрение. Если игрок не уложится в отведенное время, организатор аннулирует бонус.

При высоком вейджере и коротком сроке отыгрывания клиенту компании необходимо делать агрессивные ставки.

Как претендовать на бонусы

Претендовать на бонусы с высоким вейджером не просто. Чем больше предлагает клиенту букмекер, тем меньше шансов, что игрок успеет выполнить все требования акции.

Перед участием в бонусном предложении пользователю необходимо изучить условия акции и прикинуть собственные шансы на успех, чтобы без сожаления вложить личные средства.