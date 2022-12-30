Что означает азиатский гандикап 0,25 в футболе?

Ставки с азиатским гандикапом изначально пришли от азиатских букмекеров.
Вариант гандикапа предлагает лучшие шансы на победу, чем обычные ставки с фиксированными коэффициентами (1X2).
Популярность рынка распространилась на Западе, особенно в Великобритании, где многие букмекеры начали обслуживать маркет.
Азиатский гандикап 0,25 или азиатская четвертная ставка – рынок ставок, при котором команда получает гандикап. Ставка на четверть исключает ничейный исход, который случается в футболе. Маркет популярен среди игроков, благодаря многочисленным способам, позволяющим управлять рисками при игре на любом матче.
Несмотря на то, что азиатская четверть-ставка в основном используется в футболе, игроки могут встретить маркет в линии других спортивных дисциплин.
Азиатский гандикап 0,25 – рынок ставок на спорт, который исключает ничью из набора возможных исходов в футбольном матче.
При применении гандикапа 0,25 бетторы могут поставить только на 2 исхода: выигрыш или проигрыш.
Сокращение числа возможных исходов делает игру более захватывающей. Кроме того, аутсайдер получает преимущество в 0,25 на старте, в то время как более сильная команда получает гандикап в -0,25. Это помогает уравнять соревнующиеся команды по уровню мастерства. Один гол может полностью изменить все в пользу клиента букмекерской конторы.
Азиатский гандикап 0,25 исключает ничейный исход матча. Более сильная команда получает в начале игры коэффициент -0,25, более слабая – преимущество +0,25. Букмекер прибавит гандикап к итоговому счету.
Коэффициент +0,25 – это половина ставки на +0,5 (двойной шанс) и половина ставки на 0,0 (ничья без ставки).
Белорусский букмекер Бетсити предлагает возможности рынка азиатского гандикапа +0,25:
Например, если игрок ставит на победу фаворита в матче, команде придется преодолеть гандикап. Соперник начнет матч с преимуществом в ¼ гола в начале игры. Ставка 20 рублей на лидера с коэффициентом 2.00 окупится, если фаворит одержит победу – 20 x 2 = 40 руб.
Если матч закончится вничью, исход ставки будет "Половина проигрыша" – игрок потеряет половину ставки и получит обратно оставшиеся 10 руб. Азиатский гандикап 0,25 позволяет беттору управлять своим риском.
Ставка с азиатским гандикапом делит пари между ближайшими интервалами в ½. Например, ставка на 10 руб. с гандикапом +0,25 – то же самое, что пари на 5 руб. с гандикапом 0 и на 5 руб. с гандикапом 0,5.
При ставке на азиатский гандикап +0,25, если команда одержит победу с любым перевесом, игрок выиграет пари. Если клуб проиграет, беттор потеряет деньги. Если матч закончится вничью, половину ставки букмекер рассчитает выигрышем, вторую часть – вернет игроку.
При ставках с азиатским гандикапом -0,25 пользователь выиграет пари, если выбранная команда победит с любым счетом. Если клуб проиграет, клиент букмекера потеряет ставку. При ничьей половина ставки возвращается, другая половина уходит букмекеру.
Азиатский гандикап 0,25 является популярным рынком, благодаря повышенным коэффициентам. В ставках на футбол добавление гандикапа 0,25 в стратегию – отличный план, который поможет снизить риск потери ставки.
Поскольку ничейный исход исключается, вероятность выигрыша увеличивается с 33 до 50%. На традиционном рынке спортивных ставок ничья обычно считается возможным исходом – вероятность выигрыша у беттора ниже. На рынках 1X2 возможны 3 исхода, поэтому вероятность реализации ставки составляет 1 к 3.