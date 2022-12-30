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1 час назад

Что означает азиатский гандикап 0,25 в футболе?

Партнерский материал

Ставки с азиатским гандикапом изначально пришли от азиатских букмекеров.

Что означает азиатский гандикап 0,25 в футболе?
Фото: AdobeAdobe

Вариант гандикапа предлагает лучшие шансы на победу, чем обычные ставки с фиксированными коэффициентами (1X2).

Популярность рынка распространилась на Западе, особенно в Великобритании, где многие букмекеры начали обслуживать маркет.

Азиатский гандикап 0,25 или азиатская четвертная ставка – рынок ставок, при котором команда получает гандикап. Ставка на четверть исключает ничейный исход, который случается в футболе. Маркет популярен среди игроков, благодаря многочисленным способам, позволяющим управлять рисками при игре на любом матче.

Несмотря на то, что азиатская четверть-ставка в основном используется в футболе, игроки могут встретить маркет в линии других спортивных дисциплин.

Что такое азиатский гандикап 0,25?

Азиатский гандикап 0,25 – рынок ставок на спорт, который исключает ничью из набора возможных исходов в футбольном матче.

На традиционном рынке ставок 1X2 бетторы обычно ставят на 3 исхода:

  • победа;
  • поражение;
  • ничья.

При применении гандикапа 0,25 бетторы могут поставить только на 2 исхода: выигрыш или проигрыш.

Сокращение числа возможных исходов делает игру более захватывающей. Кроме того, аутсайдер получает преимущество в 0,25 на старте, в то время как более сильная команда получает гандикап в -0,25. Это помогает уравнять соревнующиеся команды по уровню мастерства. Один гол может полностью изменить все в пользу клиента букмекерской конторы.

Использование азиатского гандикапа 0,25

Азиатский гандикап 0,25 исключает ничейный исход матча. Более сильная команда получает в начале игры коэффициент -0,25, более слабая – преимущество +0,25. Букмекер прибавит гандикап к итоговому счету.

Коэффициент +0,25 – это половина ставки на +0,5 (двойной шанс) и половина ставки на 0,0 (ничья без ставки).

Белорусский букмекер Бетсити предлагает возможности рынка азиатского гандикапа +0,25:

  • выигрыш;
  • проигрыш;
  • половина победы.

Например, если игрок ставит на победу фаворита в матче, команде придется преодолеть гандикап. Соперник начнет матч с преимуществом в ¼ гола в начале игры. Ставка 20 рублей на лидера с коэффициентом 2.00 окупится, если фаворит одержит победу – 20 x 2 = 40 руб.

Если матч закончится вничью, исход ставки будет "Половина проигрыша" – игрок потеряет половину ставки и получит обратно оставшиеся 10 руб. Азиатский гандикап 0,25 позволяет беттору управлять своим риском.

Ставка с азиатским гандикапом делит пари между ближайшими интервалами в ½. Например, ставка на 10 руб. с гандикапом +0,25 – то же самое, что пари на 5 руб. с гандикапом 0 и на 5 руб. с гандикапом 0,5.

При ставке на азиатский гандикап +0,25, если команда одержит победу с любым перевесом, игрок выиграет пари. Если клуб проиграет, беттор потеряет деньги. Если матч закончится вничью, половину ставки букмекер рассчитает выигрышем, вторую часть – вернет игроку.

При ставках с азиатским гандикапом -0,25 пользователь выиграет пари, если выбранная команда победит с любым счетом. Если клуб проиграет, клиент букмекера потеряет ставку. При ничьей половина ставки возвращается, другая половина уходит букмекеру.

Влияние азиатского гандикапа 0,25 на коэффициенты ставок

Азиатский гандикап 0,25 является популярным рынком, благодаря повышенным коэффициентам. В ставках на футбол добавление гандикапа 0,25 в стратегию – отличный план, который поможет снизить риск потери ставки.

Поскольку ничейный исход исключается, вероятность выигрыша увеличивается с 33 до 50%. На традиционном рынке спортивных ставок ничья обычно считается возможным исходом – вероятность выигрыша у беттора ниже. На рынках 1X2 возможны 3 исхода, поэтому вероятность реализации ставки составляет 1 к 3.

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