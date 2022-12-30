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1 час назад

Путин призвал не вовлекать спорт в политику в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином

Чемпионат.com

В рамках состоявшегося сегодня разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал не вовлекать спорт в политику, а также отметил высокий уровень проведения и организации минувших Российско-китайских зимних молодежных игр.

Путин призвал не вовлекать спорт в политику
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На днях в Чанчуне завершились третьи Российско-китайские зимние молодежные игры, это одно из центральных событий в рамках проходящих тематических годов сотрудничества в области физической культуры и спорта России и Китая. Игры были организованы на самом высоком уровне и еще раз подтвердили — спорт это всеобщее достояние, а международные состязания должны примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в сиюминутных политических целях», — сказал Путин во время переговоров с Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.

Напомним, третьи Российско-китайские зимние молодежные игры прошли в китайском городе Чанчуне и завершились 20 декабря.

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