Путин призвал не вовлекать спорт в политику

«На днях в Чанчуне завершились третьи Российско-китайские зимние молодежные игры, это одно из центральных событий в рамках проходящих тематических годов сотрудничества в области физической культуры и спорта России и Китая. Игры были организованы на самом высоком уровне и еще раз подтвердили — спорт это всеобщее достояние, а международные состязания должны примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в сиюминутных политических целях», — сказал Путин во время переговоров с Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.