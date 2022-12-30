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1 час назад

Свищев назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2022 году

Спорт день за днемиещё 1

Депутат Госдумы РФ и президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев назвал лучшего спортсмена России в 2022 году.

Свищев назвал лучшего спортсмена России в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучший российский спортсмен года — Овечкин, однозначно. Считаю, что в это самое непростое время в истории современной России Овечкин – посол мира через спорт, который делает огромную работу. Он – спортивный дипломат. Он показывает совершенно феноменальные результаты. Я просыпаюсь каждое утро и жду от него забитой шайбы», – передает слова Дмитрия Свищева Legalbet.

Также Свищев выразил сожаление, что Овечкин не был внесен в номинации Министерства спорта, и заявил, что несправедливо оценивать спортсменов по количеству медалей.

Овечкин проводит свой 17-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». В составе столичного клуба россиянин выиграл Кубок Стэнли-2018, а также трижды становился чемпионом мира со сборной России.

В декабре Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ и обогнал Горди Хоу в списке бомбардиров в истории лиги. Сейчас на счету российского нападающего 803 заброшенные шайбы, он занимает второе место, отставая от лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки на 91 шайбу.

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