Депутат Госдумы РФ и президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев назвал лучшего спортсмена России в 2022 году.
«Лучший российский спортсмен года — Овечкин, однозначно. Считаю, что в это самое непростое время в истории современной России Овечкин – посол мира через спорт, который делает огромную работу. Он – спортивный дипломат. Он показывает совершенно феноменальные результаты. Я просыпаюсь каждое утро и жду от него забитой шайбы», – передает слова Дмитрия Свищева Legalbet.
Также Свищев выразил сожаление, что Овечкин не был внесен в номинации Министерства спорта, и заявил, что несправедливо оценивать спортсменов по количеству медалей.
Овечкин проводит свой 17-й сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз». В составе столичного клуба россиянин выиграл Кубок Стэнли-2018, а также трижды становился чемпионом мира со сборной России.
В декабре Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ и обогнал Горди Хоу в списке бомбардиров в истории лиги. Сейчас на счету российского нападающего 803 заброшенные шайбы, он занимает второе место, отставая от лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки на 91 шайбу.