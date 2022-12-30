Свищев назвал лучшего спортсмена России в 2022 году

«Лучший российский спортсмен года — Овечкин, однозначно. Считаю, что в это самое непростое время в истории современной России Овечкин – посол мира через спорт, который делает огромную работу. Он – спортивный дипломат. Он показывает совершенно феноменальные результаты. Я просыпаюсь каждое утро и жду от него забитой шайбы», – передает слова Дмитрия Свищева Legalbet.