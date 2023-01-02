Тутберидзе встретила Новый год в США с дочерью и ее бойфрендом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в соцсетях фотографии со своей дочерью Дианой Дэвис и ее партнером по танцам на льду и возлюбленным Глебом Смолкиным.

Фото: Личный архив Этери Тутберидзе Личный архив Этери Тутберидзе

На снимках Тутберидзе и ее дочь позируют с ободками с надписью «Happy New Year» («Счастливого Нового года»). Известно, что Дэвис и Смолкин проживают и тренируются в США в ожидании, когда партнеру выдадут грин-карту. До этого момента он не может покинуть страну.

На другом фото Тутберидзе, Дэвис и Смолкин позируют на фоне наряженной елки и множества украшений, свисающих с потолка.