Тутберидзе встретила Новый год в США с дочерью и ее бойфрендом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в соцсетях фотографии со своей дочерью Дианой Дэвис и ее партнером по танцам на льду и возлюбленным Глебом Смолкиным.
На снимках Тутберидзе и ее дочь позируют с ободками с надписью «Happy New Year» («Счастливого Нового года»). Известно, что Дэвис и Смолкин проживают и тренируются в США в ожидании, когда партнеру выдадут грин-карту. До этого момента он не может покинуть страну.
На другом фото Тутберидзе, Дэвис и Смолкин позируют на фоне наряженной елки и множества украшений, свисающих с потолка.
Пара Дэвис и Смолкин являются членами сборной России. На прошлом чемпионате страны они заняли второе место и попали в олимпийскую команду. На Олимпиаде в Пекине — 2022 дуэт занял 14-е место.