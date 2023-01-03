Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал драку с женой

Илья Родин

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал драку с женой Энн во время новогодней вечеринки в ночном клубе. Об этом пишет TMZ.

Дэйна Уайт напомнил, что годами порицал тех, кто поднимает руку на женщин.

«Вы слышали, как я годами говорил: «У парня не может быть оправдания, если он прикоснулся к женщине». И теперь я говорю об этом сам», - заметил он.

Глава UFC признался, что сложившаяся ужасная ситуация очень смущает их семью. Он добавил, что практически не помнит момент потасовки с женой, не может объяснить причины своих действий.

Чемпион РФ по борьбе устроил драку со стрельбой в Москве

Уточняется, что президент промоушена подрался с женой в VIP-зоне ночного клуба в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. Очевидцы отметили, что супруги находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Около спорта,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители