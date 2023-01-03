Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал драку с женой Энн во время новогодней вечеринки в ночном клубе. Об этом пишет TMZ.
Дэйна Уайт напомнил, что годами порицал тех, кто поднимает руку на женщин.
«Вы слышали, как я годами говорил: «У парня не может быть оправдания, если он прикоснулся к женщине». И теперь я говорю об этом сам», - заметил он.
Глава UFC признался, что сложившаяся ужасная ситуация очень смущает их семью. Он добавил, что практически не помнит момент потасовки с женой, не может объяснить причины своих действий.
Уточняется, что президент промоушена подрался с женой в VIP-зоне ночного клуба в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. Очевидцы отметили, что супруги находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.