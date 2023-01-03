Чемпион по боксу попал в тюрьму за ДТП со смертельным исходом

Олимпийский чемпион по боксу в Афинах — 2004, бывший чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа в настоящее время находится в тюрьме из-за участия в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в городе Сантьяго-де-Куба на Кубе.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что олимпийский чемпион якобы наехал на пешехода на том участке дороги, где не было освещения. Пострадавший скончался от травм.

Утверждается, что Гамбоа не находился в состоянии алкогольного опьянения и гибель пешехода стала трагической случайностью.

«Уже предпринимаются юридические шаги, чтобы помочь Гамбоа, хотя еще предстоит прояснить многие детали, — сообщил источник. — Мы хотим подтвердить, что Гамбоа не находился под воздействием алкоголя или каких-либо других запрещенных веществ. Гамбоа — очень религиозный человек. Он не употребляет алкоголь или что-либо неподобающее».