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1 час назад

Олимпийский чемпион по боксу попал в тюрьму за ДТП со смертельным исходом

Газета.Ruиещё 1

Олимпийский чемпион по боксу в Афинах — 2004, бывший чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа в настоящее время находится в тюрьме из-за участия в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Чемпион по боксу попал в тюрьму за ДТП со смертельным исходом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в городе Сантьяго-де-Куба на Кубе.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что олимпийский чемпион якобы наехал на пешехода на том участке дороги, где не было освещения. Пострадавший скончался от травм.

Утверждается, что Гамбоа не находился в состоянии алкогольного опьянения и гибель пешехода стала трагической случайностью.

«Уже предпринимаются юридические шаги, чтобы помочь Гамбоа, хотя еще предстоит прояснить многие детали, — сообщил источник. — Мы хотим подтвердить, что Гамбоа не находился под воздействием алкоголя или каких-либо других запрещенных веществ. Гамбоа — очень религиозный человек. Он не употребляет алкоголь или что-либо неподобающее».

41-летний Гамбоа в последний раз выходил на ринг 16 апреля 2022 года и был нокаутирован мексиканцем Исааком Крусом.

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