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1 час назад

Президент ФИФА оправдался за селфи с гробом Пеле

Елена Прошина

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику в свой адрес за селфи с прощальной церемонии трехкратного чемпиона мира Пеле. У себя в социальных сетях он написал, что сделал фотографию по просьбе одноклубника бразильца.

Президент ФИФА оправдался за селфи с гробом Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инфантино рассказал, что узнал об обрушившейся в свой адрес критике по возвращению из Бразилии и она его «потрясла».

«Я хотел бы уточнить, что для меня было честью, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. И, конечно же, я сразу же согласился. Товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него. Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму это, но буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола», — написал президент ФИФА.

Он отметил, что никогда не стал бы делать что-то неуважительное, поскольку очень сильно «уважает и восхищается Пеле». Он выразил надежду, что все критиковавшие его «найдут в себе порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить сказанное».

Что получат наследники Пеле

Напомним, что церемония прощания с Пеле прошла на стадионе футбольного клуба «Сантос» — «Вила Белмира» 2 января. Она длилась сутки, а затем гроб с телом легендарного спортсмена провезли по улицам города. Пеле скончался 29 декабря. Причиной смерти стал рак толстой кишки, с которым футболист боролся в последнее время. Ему было 82 года.

Около спорта,Джанни Инфантино,
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