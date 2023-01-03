Президент ФИФА оправдался за селфи с гробом Пеле

«Я хотел бы уточнить, что для меня было честью, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фотографий. И, конечно же, я сразу же согласился. Товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него. Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму это, но буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола», — написал президент ФИФА.