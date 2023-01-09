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1 час назад

Н. Нагорный: ждём положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры

Чемпионат.comиещё 3

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал о планах на 2023 год.

Нагорный: ждём положительное решение по отборочным стартам на ОИ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Стартует 2023 год и вместе с ним — первый сбор и подготовка к соревнованиям! Начинаем набирать форму, готовиться к первому старту — чемпионату России, который пройдёт в марте в Казани. Тренируемся, набираемся сил, небольшой отпуск — и начинается подготовка к соревнованиям. План работы на январь и февраль выстраиваем такой. Прошлый год стал для меня показательным и в плане рваной подготовки. В новом году настраиваюсь на полноценную работу, и ждём положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры, и крайний шанс для нашей команды — это чемпионат Европы в Турции, который планируется на апрель месяц», — написал Нагорный.

Около спорта,Никита Нагорный,
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