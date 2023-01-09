Нагорный: ждём положительное решение по отборочным стартам на ОИ

«Стартует 2023 год и вместе с ним — первый сбор и подготовка к соревнованиям! Начинаем набирать форму, готовиться к первому старту — чемпионату России, который пройдёт в марте в Казани. Тренируемся, набираемся сил, небольшой отпуск — и начинается подготовка к соревнованиям. План работы на январь и февраль выстраиваем такой. Прошлый год стал для меня показательным и в плане рваной подготовки. В новом году настраиваюсь на полноценную работу, и ждём положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры, и крайний шанс для нашей команды — это чемпионат Европы в Турции, который планируется на апрель месяц», — написал Нагорный.