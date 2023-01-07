Ушел из жизни почетный член исполкома РССС Борис Акишин

Борис Акишин, почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза, скончался на 78-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

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«Борис Алексеевич Акишин внес значительный вклад в развитие студенческого спортивного движения и образования в области физической культуры и спорта», - рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Борис Акишин был мастером спорта СССР по фехтованию, почетным работником высшего профессионального образования России, заслуженным работником Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КАИ).

В 2000-2013 годах он возглавлял кафедру физического воспитания КАИ, внес значительный вклад в развитие студенческого спорта, спортивно-массовую работу в университете, опубликовал десятки научных и учебно-методических работ.