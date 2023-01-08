Хоркина оценила перспективы выступления российских спортсменов в Азии

"Россия всегда присутствовала во всей Вселенной, - сказала Хоркина. - Будь то европейские или азиатские, для нас любые соревнования - итог проделанной работы, что очень важно для спортсменов, это позволяет им становиться сильнее. В Азии по многим видам спорта есть сильнейшие в мире спортсмены, поэтому если будет такой вариант, то отлично. Чем больше будет спортивных стартов, тем лучше".