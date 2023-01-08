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1 час назад

Хоркина оценила перспективы выступления российских спортсменов в Азии

ТАССиещё 1

Российским спортсменам нужно обязательно пользоваться появляющейся возможностью выступить на соревнованиях в азиатском регионе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Хоркина оценила перспективы выступления российских спортсменов в Азии
Фото: ТАССТАСС

В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, что открывает возможность заявиться на квалификационные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

"Россия всегда присутствовала во всей Вселенной, - сказала Хоркина. - Будь то европейские или азиатские, для нас любые соревнования - итог проделанной работы, что очень важно для спортсменов, это позволяет им становиться сильнее. В Азии по многим видам спорта есть сильнейшие в мире спортсмены, поэтому если будет такой вариант, то отлично. Чем больше будет спортивных стартов, тем лучше".

Многие российские спортсмены сейчас отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

Около спорта,Светлана Хоркина,
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