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1 час назад

Призер ОИ Хатунцева: «Если нас допустят, мы должны быть к этому готовы»

Матч ТВ

Бронзовый призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Гульназ Хатунцева рассказала, что не хочет терять соревновательный тонус, поэтому готовится стартовать на чемпионате России уже в середине января.

Призер ОИ Хатунцева: «Если нас допустят, мы должны быть к этому готовы»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Чемпионат России стартует в Санкт Петербурге 18 января.

— На данный момент я на сборе в Москве, так что подготовка идет. Правда организм немножко дал слабинку, есть ощущение, что заболеваю, но на чемпионате России готовлюсь выступить.

— Многие начнут сезон позже. Почему вы решили стартовать?

— Не хочется терять шанс выступить, тем более у нас сейчас нет международных соревнований, поэтому использую все основные возможности для старта.

— После того, как была озвучена история с Азией, верите, что будет шанс отобраться на Олимпийские игры?

— Я не особо слежу за всеми этими разговорами, но безусловно мы все ждем официального решения. И конечно хотелось бы вернуться на международную арену. Пока загадывать сложно, можно только работать — это то, что от нас зависит. Если нас допустят, мы должны быть к этому готовы.

Около спорта,Гульназ Хатунцева,
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