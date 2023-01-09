Призер ОИ Хатунцева: «Если нас допустят, мы должны быть к этому готовы»

— Я не особо слежу за всеми этими разговорами, но безусловно мы все ждем официального решения. И конечно хотелось бы вернуться на международную арену. Пока загадывать сложно, можно только работать — это то, что от нас зависит. Если нас допустят, мы должны быть к этому готовы.